Intervenuto ai microfoni di Dazn, Giampaolo Pazzini ha parlato del Milan dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari . Secondo l'ex attaccante, infatti, i rossoneri hanno giocato un gran partita, con pazienza e senza frenesia nonostante sia andato in svantaggio. Ecco le parole di Pazzini .

"Tantissime cose positive, eravamo molto curiosi di vedere questo nuovo tridente che ha fatto una buonissima partita così come Adli, in modo semplice e sereno. Il Milan mi è piaciuto, non ha mai giocato con frenesia ma con pazienza anche quando è andato sotto, sintomo di una squadra che sa quello che vuole e sa fare. Sintomo di grande squadra".