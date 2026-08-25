Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Serie A, commenta il clima sempre più teso intorno al futuro di Rafael Leao: il consiglio del "Pazzo" al Milan
Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto
Il futuro di Rafael Leao continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori. L'attaccante portoghese non ha preso parte alla trasferta contro il Torino, ufficialmente per problemi fisici, ma ufficiosamente per ragioni di mercato. A commentare la situazione intorno al numero 10 del Milan è stato Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Serie A che ha vestito anche la maglia rossonera tra il 2012 e il 2015 realizzando 24 reti e servendo 4 assist.
Milan, le parole di Pazzini su LeaoIntervenuto nel corso di 'SportMediaset XXL', Pazzini ha offerto il proprio punto di vista sul caso Leao, in uscita dal Milan ma senza offerte convincenti sul tavolo:
“Leao? Per me il Milan farebbe bene a venderlo. È una storia che si trascina ormai da troppo tempo: l'anno scorso ha fatto male e con quelle parole ci ha messo del suo. A questo punto la vedo davvero dura ricucire i rapporti e ripartire da zero, quindi credo sia la soluzione migliore per tutti separarsi”.
Le ultime sul futuro di LeaoPrima del Mondiale, Leão ha dichiarato di voler lasciare il Milan per intraprendere una nuova esperienza all'estero. L'unica offerta ufficiale, tuttavia, è arrivata dalla Turchia: prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. La proposta del Galatasaray è stata rispedita al mittente dalla società rossonera e anche il giocatore non ha mai aperto al trasferimento in Super Lig. Qualche sondaggio dalla Premier e dall'Arabia, ma niente di concreto. Il portoghese resta in uscita, ma per convincere il club di Via Aldo rossi occorre presentarsi con almeno 50 milioni di euro. Secondo 'SportMediaset', la Roma potrebbe provarci negli ultimi giorni di mercato nella speranza che il Milan apra ad un prestito oneroso con diritto di riscatto.
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