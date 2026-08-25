Il futuro di Rafael Leao continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori. L'attaccante portoghese non ha preso parte alla trasferta contro il Torino, ufficialmente per problemi fisici, ma ufficiosamente per ragioni di mercato. A commentare la situazione intorno al numero 10 del Milan è stato Giampaolo Pazzini, ex attaccante di Serie A che ha vestito anche la maglia rossonera tra il 2012 e il 2015 realizzando 24 reti e servendo 4 assist.

Milan, le parole di Pazzini su Leao

“Leao? Per me il Milan farebbe bene a venderlo. È una storia che si trascina ormai da troppo tempo: l'anno scorso ha fatto male e con quelle parole ci ha messo del suo. A questo punto la vedo davvero dura ricucire i rapporti e ripartire da zero, quindi credo sia la soluzione migliore per tutti separarsi”.

Le ultime sul futuro di Leao

Intervenuto nel corso di 'SportMediaset XXL',ha offerto il proprio punto di vista sul caso, in uscita dalma senza offerte convincenti sul tavolo:Prima del Mondiale,ha dichiarato di voler lasciare ilper intraprendere una nuova esperienza all'estero. L'unica offerta ufficiale, tuttavia, è arrivata dalla Turchia: prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. La proposta delè stata rispedita al mittente dalla società rossonera e anche il giocatore non ha mai aperto al trasferimento in Super Lig. Qualche sondaggio dalla Premier e dall'Arabia, ma niente di concreto. Il portoghese resta in uscita, ma per convincere il club di Via Aldo rossi occorre presentarsi conSecondo 'SportMediaset', lapotrebbe provarci negli ultimi giorni di mercato nella speranza che il Milan apra ad un