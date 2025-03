Pato: “Ecco perché ho scelto il Milan”. Poi rivela un rimpianto

"Quando sono arrivato ho detto di non piangere, ma sono emozionato, sono arrivato qui a 17 anni, poi sono tornato in Brasile". Alexandre Pato , ex attaccante del Milan, è stato intervistato dai canali ufficiali del club nel suo ritorno a Milanello. Ecco le parole del brasiliano su come è arrivato in rossonero.

Milan, Pato: "Ho un solo rimpianto. Ecco perché ho scelto i rossoneri"

"Ho sempre segnato ai debutti, ma non mi interessavo tanto, a me piaceva giocare. Poi oggi ci penso di più. Ho scelto il Milan perché lo guardavo vincere la Champions League: c'era Maldini, Ronaldo, Kakà, Sheva, Gattuso, Nesta, era una squadra bellissima. Io volevo solo giocare con loro e quando sono venuti a cercarmi io ho subito detto voglio il Milan, la decisione migliore della mia vita. Per me ogni giorno era un'emozione, l'unica cosa è non avere potuto giocare in Giappone, dove abbiamo vinto il Mondiale per Club. Io mi allenavo a Milanello con la Primavera e mi stavo preparando per la partita contro il Napoli".