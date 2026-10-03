Pato: "Volevo diventare come Ronaldo". Ecco i brasiliani che hanno giocato con lui al Milan

L'ex attaccante rossonero racconta i retroscena dello spogliatoio a Trento. Dalle leggende che hanno fatto la storia del Diavolo fino ai tre grandi flop
Pato e Serginho, partitella con i bimbi per le strade di Hong Kong | VIDEO
Alexandre Pato è stato uno dei protagonisti del 'Festival dello Sport', evento a Trento de 'La Gazzetta dello Sport'. Nel suo intervento, l'ex attaccante ha parlato del suo arrivo al Milan: "Quando è arrivata la proposta del Milan ha scelto il Diavolo perché aveva vinto la Champions, c'erano tanti brasiliani, Ronaldo. Andare al Milan è stata una delle scelte migliori della mia vita. Ci giocavo alla PlayStation e poi è diventato realtà. Giocare al Milan in quel periodo è stato davvero bello".
Il gruppo dei brasiliani e la sfida a tennisTanti brasiliani in quel gruppo: "Mi hanno aiutato tanto, avevo 18 anni e mi tenevano vicino, andavo a casa di Cafu e di Emerson. Giochi con Ronaldo e io volevo diventare come lui. E' stato bello, non sono stato più forte di loro, ma oggi lo sono a tennis, mi piace tantissimo, voglio diventare professionista anche se è difficile".
Il Milan e la dinastia del BrasileIn quelle stagioni lì il Milan è stato ricco di calciatori brasiliani che hanno scritto la storia del club e anche di giocatori che non hanno lasciato un grande ricordo. Andiamo a vedere quali calciatori brasiliani hanno giocato in rossonero con Pato e come sono andati con il Diavolo.
Le statistiche dei campioni rossoneri ruolo per ruoloPartendo dalla porta:
- Nelson Dida ha giocato insieme al 'papero' in rossonero dal 2007 al 2010. Il portiere resta una leggenda del club: 302 partite con il Diavolo con 245 gol subiti e la bellezza di 130 gare chiuse senza subire gol.
In difesa calciatori sensazionali:
- Pato ha giocato con due dei più forti terzini del calcio moderno, ovvero Cafu e Serginho (nel 2007-08). Il primo ha giocato 166 partite con il Milan con 4 gol e 22 assist, mentre il secondo 281 presenze con 24 reti e 53 assist.
- Altro difensore leggendario che ha giocato con Pato è Thiago Silva (insieme dal 2009 al 2012): 119 presenze in rossonero con 6 reti.
Come non ricordare poi Emerson e poi tutti gli attaccanti brasiliani formidabili del Milan:
- Kaká ha giocato con Pato dal 2007 al 2009 con una carriera leggendaria in rossonero: 307 presenze con 104 gol e 81 assist.
- Poi Robinho, Ronaldinho (26 reti e 27 assist con il Diavolo) e ovviamente Ronaldo: il 'Fenomeno' citato da Pato ha giocato con lui al Milan nel 2007-08. Fermato dagli infortuni e da una forma fisica non invidiabile, il leggendario attaccante ha comunque mantenuto una media realizzativa straordinaria con il Milan: 20 presenze con 9 gol e 5 assist.
I tre flop brasiliani dell'era PatoRicordiamo anche altri tre brasiliani che hanno giocato con Pato al Milan senza lasciare il segno:
- Digão
- Felipe Mattioni
- Mancini
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