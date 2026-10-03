Pato: "Volevo diventare come Ronaldo". Ecco i brasiliani che hanno giocato con lui al Milan

Alexandre Pato è stato uno dei protagonisti del 'Festival dello Sport', evento a Trento de 'La Gazzetta dello Sport'. Nel suo intervento, l'ex attaccante ha parlato del suo arrivo al Milan: "Quando è arrivata la proposta del Milan ha scelto il Diavolo perché aveva vinto la Champions, c'erano tanti brasiliani, Ronaldo. Andare al Milan è stata una delle scelte migliori della mia vita. Ci giocavo alla PlayStation e poi è diventato realtà. Giocare al Milan in quel periodo è stato davvero bello".

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Il gruppo dei brasiliani e la sfida a tennis

Il Milan e la dinastia del Brasile

Le statistiche dei campioni rossoneri ruolo per ruolo

Nelson Dida ha giocato insieme al 'papero' in rossonero dal 2007 al 2010. Il portiere resta una leggenda del club: 302 partite con il Diavolo con 245 gol subiti e la bellezza di 130 gare chiuse senza subire gol.

Tanti brasiliani in quel gruppo: "Mi hanno aiutato tanto, avevo 18 anni e mi tenevano vicino, andavo a. Giochi con Ronaldo e io volevo diventare come lui. E' stato bello, non sono stato più forte di loro, ma oggi lo sono aanche se è difficile".In quelle stagioni lì il Milan è stato ricco di calciatori brasiliani che hanno scritto la storia del club e anche di giocatori che non hanno lasciato un grande ricordo. Andiamo a vedere quali calciatori brasiliani hanno giocato in rossonero con Pato e come sono andati con il Diavolo.Partendo dalla porta:

In difesa calciatori sensazionali:

Pato ha giocato con due dei più forti terzini del calcio moderno, ovvero Cafu e Serginho (nel 2007-08). Il primo ha giocato 166 partite con il Milan con 4 gol e 22 assist, mentre il secondo 281 presenze con 24 reti e 53 assist.

e (nel 2007-08). Il primo ha giocato 166 partite con il Milan con 4 gol e 22 assist, mentre il secondo 281 presenze con 24 reti e 53 assist. Altro difensore leggendario che ha giocato con Pato è Thiago Silva (insieme dal 2009 al 2012): 119 presenze in rossonero con 6 reti.

Come non ricordare poi Emerson e poi tutti gli attaccanti brasiliani formidabili del Milan:

Kaká ha giocato con Pato dal 2007 al 2009 con una carriera leggendaria in rossonero: 307 presenze con 104 gol e 81 assist.

ha giocato con Pato dal 2007 al 2009 con una carriera leggendaria in rossonero: 307 presenze con 104 gol e 81 assist. Poi Robinho, Ronaldinho (26 reti e 27 assist con il Diavolo) e ovviamente Ronaldo: il 'Fenomeno' citato da Pato ha giocato con lui al Milan nel 2007-08. Fermato dagli infortuni e da una forma fisica non invidiabile, il leggendario attaccante ha comunque mantenuto una media realizzativa straordinaria con il Milan: 20 presenze con 9 gol e 5 assist.

I tre flop brasiliani dell'era Pato

Digão

Felipe Mattioni

Mancini

Ricordiamo anche altri tre brasiliani che hanno giocato con Pato al Milan senza lasciare il segno: