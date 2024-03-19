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HALL OF FAME AC MILAN: NELSON DIDA

Campioni Rossoneri: Cafu tra le Leggende del Milan

è uno degli unici tre calciatori nella storia del calcio ad essere riuscito a conquistare, almeno una volta: Champions League, Copa Libertadores, Coppa del Mondo, Copa América e Confederations Cup. Come lui solo Ronaldinho e Cafu. E' stato uno dei migliorie della nazionale brasiliana.Con il Milan gioca la stagione 2000-01 e poi torna dal 2002 al 2010, collezionando, di cui 206 in Serie A. Invidiabile il suo palmares, con 19 trofei (di cui 2 Champions, 1 Coppa Libertadores, 1 Mondiale). Dida, il cuiè Baghera la Pantera, si è1 gennaio 2016

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Caratteristiche tecniche Dida

La carriera in breve

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Cosa è successo a Dida: il fumogeno e l'Euroderby

La sceneggiata in Celtic-Milan

Quante Champions League ha vinto Dida?