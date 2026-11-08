Il Milan continua a essere nel cuore di chi ha potuto avere il privilegio di indossare la maglia e, tra questi, c'è sicuramente Alexandre Pato. L'ex attaccante brasiliano, rimasto molto legato ai colori rossoneri, ha voluto esprimere il proprio pensiero sul momento attuale della squadra, lanciando un vero e proprio messaggio carico di fiducia.

Milan, le parole di Pato

“È stato un derby che abbiamo chiuso in 10’, spero che vada bene quest’anno il Milan e che faccia altre partite come quella.

Le sue dichiarazioni sono state riportate da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Instagram, in occasione della vigilia del gran premio diin Brasile. Intervenuto i microfoni di Sky Sport, l'ex rossonero ha voluto commentare il successo recente del derby, sottolineando la grandissima soddisfazione per una vittoria importante e auspicando che il Milan possa proseguire su questa strada positiva:

Parole che testimoniano ancora una volta il forte legame del brasiliano con il mondo rossonero Pato infatti ha avuto anche lanciare un messaggio di pazienza ricordando com'è la ricostruzione di una squadra vincente richiede molto tempo e lavoro:

"Ci vuole tempo per ottenere risultati, ma sono sicuro che il Milan tornerà ad essere quello di un tempo”.

Delle parole cariche di fiducia che faranno sicuramente piacere a tutti i tifosi rossoneri. Pato infatti, continua a credere nel potenziale del Milan e nella possibilità di vedere il club presto ad alti livelli. Il Milan, ora come ora, ha una missione: trovare la giusta continuità, sia in campionato che in Europa League.