Pastorello: “All’estero i ricchi sono tanti. Pensiamo a dov’è andato Tonali…”

Sulla Serie A: "Pensiamo a Sandro Tonali: non è andato allo United o al Liverpool, come sarebbe successo solo qualche anno fa, ma al Newcastle. Siamo di fronte a una ricchezza diffusa che non riguarda solo la Premier: pensiamo al Real Madrid, al Bayern, al Psg. A differenza della Serie A dove i soldi sono pochi e dove dobbiamo arrangiarci con le idee, all'estero i ricchi sono tanti. Con la conseguenza che a livello di mercato globale la domanda supera ampiamente l'offerta, soprattutto per certi ruoli specifici, come quello dell'attaccante centrale".