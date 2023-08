Calciomercato Milan – Chi è Estève: ruolo, dati e skills (Video)

Carriera e statistiche

Dopo aver percorso tutta la trafila delle giovanili del Montpellier, Maxime Estève, come detto, debutta in prima squadra in occasione di un Lione-Montpellier, terminato 3-2. In due stagioni con la maglia del 'Paillade' ha raccolto 47 presenze, non riuscendo però mai a trovare la rete, comprensibile per il ruolo che ricopre in campo, quello di difensore centrale. Per quanto riguarda la Nazionale, il classe 2002 ha finora disputato 7 match con la Francia Under 20, senza mai aver avuto la possibilità di esordire con la Nazionale maggiore di Didier Deschamps.