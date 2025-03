Passerini sul Milan: “Troppi flop, ma la squadra ha qualità per risollevarsi”

Anche all’interno del Milan si sono resi conto di non aver fatto la scelta giusta è l’errore non è tanto aver preso Fonseca, ma non aver preso Conte che invece sarebbe venuto. Il Milan non ha scelto Conte anche perchè non voleva in casa uno dal carattere di Antonio Conte. Conte che quest’anno ha dimostrato di essere un pò diverso, più pacato. Sempre con le sue sicurezze, ma uno che sa quando parlare e quando non parlare. Anche a gennaio, sicuramente non sarà stato felice del mercato del Napoli, ma non ha alzato le scrivanie!