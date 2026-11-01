Renna dopo la vittoria del Milan Primavera sul Monza: "Stiamo facendo un grande lavoro" | Video PM

Le ambizioni del Milan e la possibilità di vincere lo scudetto continuano a far discutere tutti quanti. Le recenti dichiarazioni fatte da Gerry Cardinale e Rúben Amorim sugli obiettivi stagionali del club, hanno attirato l'attenzione soprattutto per alcune differenze di vedute emerse tra le parole delle due figure rossonere.

Milan, l'analisi di Passerini

"Sono due risposte in contraddizione. Però, a me piace che Cardinale e Amorim lo mettano in chiaro, lo esplicitino in maniera netta: se sei il Milan devi puntare a vincere lo scudetto, i trofei, le coppe; a me questo piace sempre. Io i giocatori, gli allenatori che mettono sempre le mani avanti non mi piacciono troppo. Cioè preferisco, ragionare su un obiettivo raggiungibile"

Sull'argomento è intervenutogiornalista del Corriere della Sera, che ha espresso il proprio punto di vista attraverso il suo canale YouTube. Il giornalista ha voluto evidenziare una contraddizione tra la posizione di Cardinale e quella di Amorim, apprezzando però la volontà di non nascondere le ambizioni:

Il passaggio più significativo però riguarda proprio la competitività della squadra. Il giornalista ritiene che nonostante una rosa più forte rispetto a quella della passata stagione, manchino comunque delle risorse per sostenere una corsa fino al termine della stagione:

"Secondo me lo scudetto non lo è quest'anno, l'ho detto fin dal primo giorno: il Milan non ha il motore quest'anno, il motore per tenere tutto insieme. Paradossalmente l'anno scorso aveva più chance di quest'anno, ma sugli undici per me è forte quest'anno, però al di là di quello dell'anno scorso che è finito con un quinto posto, quindi vuol dire che è finita male tutto e basta, è già cronaca quella storia, la cronaca attuale, invece, dice che quest'anno il Milan secondo me non ha il motore per lo scudetto"

Un giudizio che distingue le ambizioni dichiarate dalla società da quelle che sono le reali possibilità della squadra. Per Passerini infatti, il Milan deve necessariamente puntare in altro per storia, prestigio e tradizione, ma la rosa a disposizione in questo momento non avrebbe ancora le caratteristiche perfette e necessarie per lottare a lungo andare per il titolo di Campioni d'Italia.