Passerini: “Pioli? Critiche ingenerose. La responsabilità non è solo sua”

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Se oggi il Milan ha 11 punti di distacco dall’Inter non è solo responsabilità di Pioli. Poi certo, gran parte della responsabilità è dell’allenatore. Ha ancora possibilità quindi? Sì, il futuro di Pioli oggi non è deciso. E chi è convinto che oggi il futuro di Pioli sia deciso, e sto facendo il cronista e non il commentatore, non sa che sta sbagliando. Non è ancora stato deciso: ha un anno di contratto e l’Europa League sarà la discriminante tra l’esserci e il non esserci". LEGGI ANCHE: Rennes-Milan, le probabili formazioni: nuova chance per Jovic e Musah >>>