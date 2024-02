Rennes-Milan, le probabili formazioni: nuova chance per Jovic e Musah

Tutto pronto per il match fra Rennes e Milan, valido per il ritorno dei Play-Off di Europa League. L'andata si è conclusa a favore dei rossoneri di Stefano Pioli, un 3-0 che crea un bel vantaggio ma non garantisce ancora l'effettivo passaggio del turno. Il Milan vola così in Francia per difendere il risultato, mentre il Rennes si appoggerà al suo pubblico per ribaltare il pronostico. Intanto, in attesa del calcio d'inizio programmato per domani alle ore 18:45, ecco le probabili formazioni secondo Sky Sport.