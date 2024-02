Se teme il pubblico e sulle troppe critiche cattive : "Ci aspettiamo qualcosa di diverso da loro rispetto a mercoledì. Sicuramente faranno un inizio importante. Noi lavoriamo per ottenere risultati, va bene tutto. Se alleni una grande squadra e non ottieni risultati vieni criticato, non è un problema".

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Roazhon Park' dove, tra poco, alle ore 19:30, il tecnico rossonero Stefano Pioli introdurrà in conferenza stampa i temi principali di Rennes-Milan, partita di ritorno dei playoff dell'Europa League 2023-2024, in compagnia del difensore Alessandro Florenzi. Restate con noi per il LIVE testuale delle parole di Pioli in conferenza.