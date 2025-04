Passerini duro: “Il Milan? Campionato mai iniziato, troppi errori”

Milan, Passerini sentenzia: “Scelte sbagliate dall’inizio alla fine”

"Il campionato del Milan non è mai cominciato. Ora finisce del tutto o quasi, ma il campionato del Milan non è mai cominciato perché gli errori sono iniziati ben prima dell'inizio della stagione e si sono ripetuti fino ad ora. È stata sbagliata la scelta dell'allenatore, il sostituto non ha portato niente di diverso rispetto a quello che c'era prima. Non ha funzionato il mercato di gennaio come non aveva funzionato il mercato estivo e il risultato è questo: Milan nono in classifica, giustamente. La classifica non mente, hai perso 10 partite su 33 e questa è una media da metà classifica".