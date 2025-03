Passerini: “Conceicao non si dimette, ma la sua posizione al Milan è in bilico”

"Dirigenza contestatissima ieri a San Siro. La società ha confermato la fiducia a Sergio Conceiçao, quindi Conceiçao resta al suo posto: ci sarà lui a Lecce sabato, altra partita - ennesima - che il Milan non può permettersi di perdere e di fallire. È, però, chiaramente una situazione in divenire. Conceiçao non intende dimettersi. Molti si chiedono se non gli converrebbe dimettersi, ma non lo farà, anche per un senso di orgoglio. Chi gli sta vicino assicura che non ha intenzione di farlo. Bisogna rispettare questa sua volontà di non mollare. Poi è chiaro che la società dovrà fare le sue riflessioni. Io non credo che Conceiçao sia il primo responsabile di questo disastro.