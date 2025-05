Parolo ‘promuove’ Conceicao: “Ha in mano il Milan, basi solide per restare”

Marco Parolo , intervenuto negli studi di "Step On Football" su DAZN, ha espresso la sua opinione sul futuro di Sergio Conceicao alla guida del Milan e ha delineato le necessità del club rossonero in vista della prossima stagione. Ecco, di seguito, le sue parole:

Parolo incorona Conceicao: "Ha dato certezze al Milan, è pronto per il futuro"

"E' un Milan che adesso ha più certezze rispetto a tutte le certezze che ha avuto durante l'anno perchè c'è un allenatore che ha preso in mano la situazione, c'è un allenatore che ha saputo interagire, capire la squadra e ad oggi ha in mano il polso della squadra, soprattutto nell'atteggiamento che alcuni giocatori mostrano in campo. Secondo me, Conceiçao si è costruito le basi per avere in mano il Milan anche nella prossima stagione".