Parolo: “Finalmente si è tolto il peso che il Milan è Leao dipendente”

"Finalmente si è tolto il peso che il Milan è Leao dipendente ". Così Marco Parolo , ex centrocampista anche della Lazio, nel corso della trasmissione Step on Football su DAZN, ha parlato di Rafael Leao e del nuovo attacco del Milan rivoluzionato dal calciomercato invernale da cui sono arrivati Sottil, Joao Felix e Santiago Gimenez . Ecco il parere dell'opinionista.

Milan, Parolo: "Leao? Prima a destra c'era solo Pulisic. Ora..."

"E' vero che entra e segna ma entra in un contesto in cui ha fatto il suo. Ti aspettavi la giocata di Gimenez, Joao Felix e poi dici c’è anche Leao. Prima guardavi solo a destra come stava Leao. C’era solo Pulisic". Vedremo se Sergio Conceicao riuscirà a schierare un Milan super offensivo, ma comunque equilibrato con tutti i giocatori in campo. Ovviamente al centro del Milan resta sempre Leao, giocatore fondamentale per i rossoneri e per Sergio Conceicao. LEGGI ANCHE: Feyenoord-Milan, probabili formazioni: attacco pesante? 4-2 fantasia possibile>>>