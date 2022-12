Parisi: “Il mio modello è Theo Hernandez, ma mi piace anche Jordi Alba”

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Fabiano Parisi ha parlato dei suoi punti di riferimento. Tra i tanti calciatori citati, il terzino dell'Empoli ha ammesso di prendere spunto anche da Theo Hernandez. Queste le sue dichiarazioni: "Theo Hernandez è un modello, anche se non ne ho uno in particolare. Studio tutti, anche quelli del passato coi video, come Roberto Carlos. Mi piace Jordi Alba". Milan, previsto un meeting a gennaio per il rinnovo di Leao.