Mercato Milan – Rinnovo Leao, meeting a gennaio. Ottimismo Bennacer

Nonostante il mercato invernale sia ancora chiuso, il Milan guarda in casa propria e ha iniziato a intavolare delle trattive con alcuni calciatori in scadenza. Tra questi ci sono Ismael Bennacer e Rafael Leao, entrambi in scadenza a giugno 2024. Per quanto riguarda l'algerino, ieri si è tenuto un incontro presso la sede di via Aldo Rossi con il procuratore Raiola. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, cresce l'ottimismo per il rinnovo di Bennacer con il Milan. Attualmente il calciatore guadagna una cifra intorno ai 1.6 milioni di euro e vorrebbe percepire uno stipendio intorno ai 4 milioni proprio come Theo Hernandez. La distanza tra le due parti non è distante, ma ci vorrà un altro incontro per limare il tutto. Inoltre potrebbe essere inserita una nuova clausola rescissoria, molto probabilmente diversa da quella di 50 milioni di euro presente nell'attuale contratto.