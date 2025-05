Paolo Berlusconi punge: 'Il Milan ha toccato il fondo. Ora può solamente ...'

Paolo Berlusconi, fratello del compianto Silvio ed ex vicepresidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione attuale del club rossonero. In questi giorni è giunta notizie della volontà, da parte della famiglia del Cavaliere, di vendere il Monza, per cui al momento si starebbero cercando degli acquirenti. Nel rivelare questa indiscrezione, il quotidiano 'Il Giorno' ha anche riportato le parole dell'ex numero uno del club brianzolo.