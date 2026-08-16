Panucci racconta Leão: "Un professionista eccezionale. Gonçalo Ramos si muove da attaccante vero"

Rafael Leão resta uno dei temi principali del mercato del Milan: l'esterno rossonero non ha giocato contro il Manchester United per un risentimento muscolare e il futuro resta in bilico. Il portoghese potrebbe essere ceduto in questa sessione per circa 45-50 milioni di euro. L'ex difensore rossonero Christian Panucci ha parlato delle due settimane che ha passato con il Milan e proprio con Leão.

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Le parole di Panucci a SportMediaset su Rafael Leão

"Non lo conoscevo, è un ragazzo che ha sempre sorriso, lavorato tantissimo, è stato un professionista serissimo. Lui vuole andare via e probabilmente il Milan lo accontenterà, ma è un professionista eccezionale, un ragazzo esemplare per quei 15 giorni".

Ecco le sue parole a

Un bel retroscena sul Leão calciatore. Ripetiamo che questi giorni potrebbero essere decisivi per capire il suo futuro che potrebbe essere lontano dal Milan.

I giudizi su Gonçalo Ramos e il divario con l'Inter

"Ramos si muove da attaccante vero. L'assist Chukwueze per una prima punta è una giocata di assoluto livello. Resta calcio di agosto per questo sono tranquillo nei giudizi. Vittoria di prestigio, ma l'Inter è più forte dello scorso anno e ha inserito giocatori importanti".

Contro il Manchester United grande prova di: per l'attaccante del Diavolo un gol e due assist. Panucci parla anche della prima punta ex PSG:

Sicuramente il calcio d'agosto va preso con le pinze e il primo test vero ci sarà il 23 agosto contro il Torino, nel debutto stagionale in Serie A. Però vanno sottolineati i miglioramenti a livello di gioco del Milan di Ruben Amorim. Specialmente Gonçalo Ramos è sembrato un attaccante ideale per il 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese, viste le sue qualità di movimento, il fiuto per la porta avversaria e la sua ottima visione di gioco.