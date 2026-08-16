Panucci racconta Leão: "Un professionista eccezionale. Gonçalo Ramos si muove da attaccante vero"

Retroscena di Christian Panucci su Rafael Leão a SportMediaset. L'ex difensore parla del portoghese. Poi l'elogio a Gonçalo Ramos. Ecco le sue parole
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Rafael Leão resta uno dei temi principali del mercato del Milan: l'esterno rossonero non ha giocato contro il Manchester United per un risentimento muscolare e il futuro resta in bilico. Il portoghese potrebbe essere ceduto in questa sessione per circa 45-50 milioni di euro. L'ex difensore rossonero Christian Panucci ha parlato delle due settimane che ha passato con il Milan e proprio con Leão.
Le parole di Panucci a SportMediaset su Rafael LeãoEcco le sue parole a SportMediaset:
"Non lo conoscevo, è un ragazzo che ha sempre sorriso, lavorato tantissimo, è stato un professionista serissimo. Lui vuole andare via e probabilmente il Milan lo accontenterà, ma è un professionista eccezionale, un ragazzo esemplare per quei 15 giorni".
Un bel retroscena sul Leão calciatore. Ripetiamo che questi giorni potrebbero essere decisivi per capire il suo futuro che potrebbe essere lontano dal Milan.
I giudizi su Gonçalo Ramos e il divario con l'InterContro il Manchester United grande prova di Gonçalo Ramos: per l'attaccante del Diavolo un gol e due assist. Panucci parla anche della prima punta ex PSG:
"Ramos si muove da attaccante vero. L'assist Chukwueze per una prima punta è una giocata di assoluto livello. Resta calcio di agosto per questo sono tranquillo nei giudizi. Vittoria di prestigio, ma l'Inter è più forte dello scorso anno e ha inserito giocatori importanti".
Sicuramente il calcio d'agosto va preso con le pinze e il primo test vero ci sarà il 23 agosto contro il Torino, nel debutto stagionale in Serie A. Però vanno sottolineati i miglioramenti a livello di gioco del Milan di Ruben Amorim. Specialmente Gonçalo Ramos è sembrato un attaccante ideale per il 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese, viste le sue qualità di movimento, il fiuto per la porta avversaria e la sua ottima visione di gioco.
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