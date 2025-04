Panchina Milan, Di Marzio rivela: “Italiano non considerato dai rossoneri”

Allenatore Milan, Italiano nella lista: Di Marzio smentisce e si chiede ...

"Il Bologna si meriterebbe di tornare in Champions League. Italiano ha preso una panchina che scottava, senza Calafiori, senza Zirkzee, con una squadra che aveva tutto da perdere, e invece ha dimostrato di essere un allenatore... stranamente non considerato nella lista del Milan o della Roma. Se ne parla, ma poco: ma perché non è in cima alla lista? Perché in questo momento Italiano non è l'allenatore più ricercato d'Italia?!".