Panchina Milan, Cucchi: “A Conte importa vincere. Il gioco è secondario”

Il giornalista Riccardo Cucchi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Punto Nuovo', nel consueto appuntamento con il programma 'Punto Nuovo Sport', soffermandosi in modo particolare su Antonio Conte , allenatore del Napoli recentemente accostato anche al Milan . L'ex radiocronista ha delineato più che altro le caratteristiche dell'ex Juventus ed Inter , sottolineando come metta il gioco in secondo piano preferendo indubbiamente vincere rispetto al giocare un bel calcio. Ecco, dunque, le sue parole.

Allenatore Milan, Cucchi su Conte: "Pretende da sé stesso e da chi gli sta intorno"

"L'incertezza fa parte del personaggio, alla Juventus e all'Inter ha pungolato i presidenti con il passare delle giornate. È uno che pretende tanto da sé stesso e da chi gli sta attorno. Gli viene chiesto di vincere e allora alza la voce, anche se la versione napoletana di Conte era molto più edulcorata di quelle passate. Poi alla fine emerge la sua personalità, prendendosela col mercato e con i campi di allenamento. Per Conte quello che importa è vincere, poi il gioco è secondario. Al netto di tutto, gli andranno fatti gli applausi per come sta lottando per lo Scudetto con una squadra non all'altezza dell'Inter, almeno sulla corta".