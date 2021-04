Pancaro: “Maldini? Il calcio ha bisogno di persone come lui”

Giuseppe Pancaro, ex calciatore di Lazio e Milan, nell'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato di Paolo Maldini

Giuseppe Pancaro, ex giocatore di Lazio e Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Pancaro si è soffermato su Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera: "Sono veramente contento di quello che sta ottenendo. È un uomo con dei valori straordinari, di uno spessore umano incredibile. Il calcio italiano ha bisogno di persone come lui. Maldini sta lavorando benissimo. Il Milan, per scelta di giovani di talento e di prospettiva, è una delle società che ha operato meglio. Già quando giocavamo insieme si capiva che in futuro avrebbe potuto fare bene in qualsiasi ruolo". Intanto il Milan punta su Ilicic. Ecco l'offerta all'Atalanta.