Panatta: “Nessun tifoso del Milan dovrebbe perdere la fiducia in Pioli”

Adriano Panatta, ex tennista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle critiche mosse contro Stefano Pioli, tecnico del Milan

Le parole di Adriano Panatta

"A Milano vedo grandi tecnici. La personalità di Pioli la noti subito: al di là di questi ultimi risultati, nessun milanista dovrebbe perdere fiducia in ciò che si è costruito. E Inzaghi sta meritatamente facendo una bella carriera: ha in mano la squadra più forte e la fa giocare bene. Per me è l'Inter la favorita per lo scudetto, subito dopo occhio alla Juve. E dietro a loro Milan e Napoli".