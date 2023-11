Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Torna di moda l’ipotesi Torreira”

Nel corso della sessione invernale di calciomercato il Milan potrebbe intervenire principalmente in tre reparti. In primis sembra necessario l'arrivo di un difensore centrale dopo i pesanti infortuni di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino . E a questo proposito sono diversi i nomi accostati al club rossonero, da Lloyd Kelly a Maxime Estéve , passando per Konstantinos Koulierakis .

Ma la dirigenza rossonera potrebbe anche pensare di fare un tentativo per un attaccante, e a questo proposito il profilo preferito sarebbe quello di Jonathan David, e anche per Juan Miranda, designato ad essere il vice Theo Hernandez. Nonostante ciò, non è detto che anche altri reparti, come il centrocampo, possano essere rinforzati.