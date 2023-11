Milan, Jovic altro flop: l’attaccante avulso dal gioco. Fioccano i 4

Jovic non è la soluzione

Il Milan sta faticando tantissimo, ma, soprattutto, non riesce a segnare. Nelle ultime 4 partite solo due gol, contro i 7 subiti. Una distanza enorme. Inoltre, quelle due reti, sono arrivate nel primo tempo di Napoli grazie a un redivivo Giroud. Quindi? I rossoneri non hanno soluzioni diversificate lì in avanti: se non si accende Oli è buio pesto. Jovic ha già giocato 6 partite in Serie A con il Milan, per un totale di 212 minuti (dati transfermarkt.it). In questo tempo il nulla: zero sponde, zero gol, zero assist. A domanda chiara, Pioli ha risposto così: "E' una punta brava a fare la sponda e smistare per gli altri..." (QUI TUTTE LE SUE PAROLE A SKY). Peccato che di tutto ciò non si sia visto nulla. Dal mercato servirà un segnale importante: urge un investimento per l'attaccante (e intato Colombo brilla).