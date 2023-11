Milan-Udinese, Pioli: “Giusti i fischi dei tifosi. Mi assumo le responsabilità”

Sul Psg all'orizzonte: "Meglio o peggio, dobbiamo affrontarli e abbiamo solo un risultato. Dovremo giocare una grandissima partita dotto tutti gli aspetti perché affronteremo una avversario forte. Dopo una delusione così è meglio affrontare una partita del genere".

Su Jovic: "E' una punta brava a fare la sponda e smistare per gli altri. Nel primo tempo dovevamo aprirli un po' di più. E' anche la prima partita che gioca dall'inizio e non penso che abbiamo perso e giocato male per colpa Jovic. Oggi abbiamo giocato male tutti. Oggi volevamo giocare con le due punte e alcune cose ci sono venute bene ma molte altre molto meno bene. Più la partita è andata avanti più abbiamo perso fiducia e qualità".

Sui frequenti cambi tattici, manca un centravanti? "Sono sicuro di avere a disposizone caratteristiche importanti nel reparto offensivo. Oggi ho fatto una scelta diversa dal solito dovuta dalle assenze di Pulisic e Chukwueze. Son sicuro che abbiamo un reparto offensivo che può permetterci di essere più pericolosi di quello che siamo stati stasera. Dobbiamo fare molto meglio. I fischi dei tifosi sono giusti, soprattutto al mio indirizzo".

Su Ibrahimovic e i problemi ambientali: "Io credo che tanti discorsi che si fanno, ed è anche giusto così, sono quasi tutti indirizzati a risultato. Fino a dieci giorni fa nessuno parlava dell'assenza della società o che Pioli era solo. Io mi concentro sul campo e lì possiamo fare meglio sicuramente. Io mi concentro sul livello di gioco che deve migliorare e che non può essere quello di stasera. Sul resto sapete come la penso di Zlatan, su come mi sta facendo lavoranre il club. Io ho tutto per lavorare bene e se i risultati non vengono vuol dire che devo lavorare meglio e che le responsabilità sono mie. Me le prendo".

