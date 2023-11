Il Milan fatica in attacco: intanto Colombo fa doppietta col Monza

Il Milan fatica in attacco. Intanto Lorenzo Colombo, punta rossonera in prestito al Monza, brilla con una grande doppietta contro il Verona

Il Milan, nella partita di ieri sera contro l'Udinese, non è riuscito a creare quasi nulla in avanti. I rossoneri stanno facendo molta fatica in attacco. In estate la dirigenza ha cercato di muoversi: prima le voci e la trattativa saltata per Taremi. Poi un ultimo giorno di nomi e rumor e infine l'arrivo di Jovic sul gong. Nel mezzo anche il prestito di Lorenzo Colombo, passato al Monza.