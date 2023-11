Calciomercato.com riporta alcune importanti aggiornamenti: la posizione di Stefano Pioli al Milan non sarebbe al momento in discussione

Il Milan non esce dal periodo di scarsi risultati: con la sconfitta di ieri contro l' Udinese , i rossoneri hanno conquistato un solo punto nelle ultime quattro gare. Davvero un magro bottino per una squadra che ha obiettivi importanti. Molti stanno imputanto le colpe anche alla guida di Stefano Pioli . Ecco alcuni importanti aggiornamenti sul futuro della panchina rossonera.

Milan, la panchina di Pioli non a rischio

Come riporta calciomercato.com, la posizione di Stefano Pioli, al momento, non sarebbe in discussione, con la sua panchina al Milan non a rischio. Ecco il post di Daniele Longo su X.