Florenzi: “Remare dalla stessa parte”. Milan, prendi spunto per ripartire

Le parole di Florenzi sono state chiare : bisogna 'navigare' insieme e sulla stessa rotta. Il Milan , però, deve ritrovare il gioco. I rossoneri, dopo la prestazione di ieri sera contro l'Udinese, escono con tantissimi dubbi. Un gioco lento, una manovra farraginosa e una doppia punta che ha fatto più danni che portare i vantaggi sperati. Inoltre, l'unica soluzione offensiva percorribile, è sembrata quella di sinistra, ovvero Rafael Leao . Il portoghese sta ricevendo critiche anche per la partita di ieri sera, ma è dura per tutti quando sei l'unico calciatore in grado di costruire qualcosa. Al Milan serve ritrovare gli 'automatisimi' visti nelle prime partite stagionali. Mancano terribilmente gli inserimenti dei centrocampisti e la spinta da destra.

Gli infortunati in aiuto

In aiuto di Pioli e del Milan potrebbero arrivare i giocatori al rientro dagli infortuni, specialmente due. A destra, come detto, manca il gioco. Contro il Napoli, fino a quando è stato in campo, Pulisic è stato determinante. L'esterno dovrebbe rientrare martedì contro il PSG. Stesso dicasi per Chukwueze, ai box da tempo. Ebbene, la spinta che arriverà da destra, potrebbe essere una chiave per la ripartenza del Milan. Poi c'è la speranza Theo Hernandez: il terzino potrebbe farcela per Milan-PSG. Giocatore che resta fondamentale per l'attacco dei rossoneri. Milan, Florenzi ha parlato: ora sta alla squadra seguirlo.