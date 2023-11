Milan-Udinese, Florenzi: “Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte”

Sul momento: "Parto da lontano. Prestazione con la Juve fino all'espulsione e anche dopo davvero molto buona, abbiamo sbagliato sicuramente qualcosa con il Psg, a Napoli meritavamo di vincere per quanto espresso. Stasera ci è mancato qualcosa. Lucidità, abbiamo perso tanti palloni. Secondo me parte tutto dalla lucidità che ci vuole in certi momenti: faccio un esempio ma non è per giudicare, se a inizio di secondo tempo lo scavino di Reijnders entra, la partita cambia. Ma stasera sembrava la partita che se tiri 25 volte non entra".