Dopo la chiamata in Nazionale e il grande inizio di stagione con la maglia dell'Udinese, Matteo Palma ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del 'Corriere della Sera'. Tra i temi più interessanti della chiacchierata ce ne sono due che riguardano da vicino il Milan: il mito di Paolo Maldini e il DNA rossonero della famiglia.

Chi è Palma?

Nato in Germania il 13 marzo 2008 da padre italo-austriaco e madre tedesca-camerunense,gode sia della cittadinanza italiana che di quella tedesca. All'età di 8 anni entra nel settore giovanile dell', dove rimane fino al 2022, anno del trasferimento a titolo definitivo all'Il 25 maggio 2025 esordisce in Serie A a soli 17 anni, mentre nella seconda metà della stagione 2025/2026 si trasferisce in, dove colleziona 11 presenze e una rete in Serie B.

Terminata l'esperienza in blucerchiato, Palma fa ritorno all'Udinese, entrando sempre di più nelle rotazioni di Kosta Runjaic. Nell'annata in corso ha raccolto 7 presenze complessive, convincendo Roberto Mancini a convocarlo per le due partite di Nations League contro Francia e Belgio: una mossa volta a strappare definitivamente il classe 2008 alla Germania, oltre che a premiare l'ottimo avvio di stagione.

Palma su Maldini

"A Van Dijk nell’uno con­tro uno. Nel 2019 lo hanno dribblato solo cinque volte in un anno. Poi a Sergio Ramos per la mentalità, quindi Maldini. Lui è semplicemente completo. Ma nessun paragone".

Elencando i giocatori a cui si ispira,non ha potuto fare a meno di menzionare

La cosa più interessante da sottolineare è l'impronta del capitano sulle nuove generazioni: Palma è nato nel 2008, Maldini si è ritirato l'anno successivo. Nonostante il difensore dell'Udinese non abbia mai visto giocare lo storico numero 3 rossonero, ne riconosce la grandezza e lo prende come punto di riferimento.

La fede rossonera della famiglia

"Papà adorava Ibra, mio nonno Rivera".

Possibile futuro al Milan?

In casail calcio è una passione comune. Rivelando l'identità degli idoli di suo padre e suo nonno, il classe 2008 ha - di fatto -Se dovesse mantenere questo livello,potrebbe presto trasferirsi in una grande squadra. L'Udinese è forte di une non ha alcuna intenzione di cedere a prezzo di saldo uno dei giocatori più preziosi presenti in rosa. Per assicurarsi le prestazioni del centrale italo-tedesco, dunque, sarà necessario presentarsi con un'offerta che soddisfi le richieste della società friulana.ma chissà che queste dichiarazioni e la recente chiamata in azzurro non attirino le attenzioni di