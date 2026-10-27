Intervenuto dopo la vittoria contro il Cagliari, Palladino ha voluto spendere alcune parole sul Milan, prossimo avversario
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Dopo la vittoria contro il Cagliari in trasferta, Raffaele Palladino pensa subito al prossimo impegno del suo Bologna. I rossoblù saranno attesi a San Siro nel pomeriggio di domani per giocare contro il Milan, in una sfida che si preannuncia piuttosto impegnativa per entrambe le squadre.
Bologna, le parole di PalladinoIntervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro i sardi, l'allenatore rossoblù ha voluto commentare la vittoria della propria squadra, soffermandosi anche sulla sfida contro il diavolo.
Palladino ha riconosciuto il valore degli avversari, sottolineando anche la necessità di proseguire nel percorso di crescita intrapreso dal Bologna. Palladino ha invitato la sua squadra a concentrarsi su una partita alla volta, senza perdere d vista i vari obiettivi.
«Abbiamo una trasferta contro il Milan, è una squadra fortissima: queste gare le prendiamo una alla volta e recuperiamo le forze. Ci misuriamo con il nostro percorso di crescita per capire pregi e difetti, la strada è quella giusta. Dobbiamo fare punti per risalire la classifica, sappiamo che bisognerà mantenere la testa bassa e pedalare»
Parole che testimoniano il rispetto del tecnico per la squadra di Amorim, ma anche la determinazione del Bologna di proseguire bene improprio cammino. Per i felsinei, la partita contro il Milan sarà un vero e proprio banco di prova.
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