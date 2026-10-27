Milan e Inter arriveranno al derby di sabato sera a 'San Siro', nella notte di Halloween, passando attraverso un evento che, giovedì 29 ottobre alle ore 16:30, vedrà i due club protagonisti nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco a Milano. In quell'occasione, infatti, verrà presentato ufficialmente il progetto del nuovo stadio di Milano, un impianto sportivo che sarà di proprietà condivisa tra rossoneri e nerazzurri e che vedrà la luce al fianco dell'attuale stadio 'Giuseppe Meazza', il quale verrà quasi totalmente demolito al termine dei lavori.

Dopodomani, dunque, sarà un giorno importante per i tifosi di Milan e Inter, che vedranno i rendering del progetto della loro nuova 'casa', firmati dai prestigiosi studi di architettura Foster + Partners e Manica, che collaborano da molto tempo e che sempre insieme hanno progettato il nuovo stadio di Wembley a Londra. I due fondi statunitensi proprietari di Milan e Inter, ovvero RedBird e Oaktree, si augurano che il nuovo stadio per rossoneri e nerazzurri sia un gioiellino il quale, oltre a proiettare i due club nel futuro, possa anche consentire un significativo aumento degli introiti.

Nuovo Stadio Milano: tutti i dettagli tecnici del progetto di Foster e Manica

Capienza complessiva : lo stadio disporrà di 71.500 posti a sedere.

: lo stadio disporrà di 71.500 posti a sedere. Posti Premium : saranno oltre 13mila i seggiolini riservati alle aree ospitalità e corporate.

: saranno oltre 13mila i seggiolini riservati alle aree ospitalità e corporate. Struttura ad anelli: l'impianto sarà realizzato su due anelli, differenziandosi nettamente dall'attuale conformazione del 'Meazza'.

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Le date del cantiere: dall'avvio dei lavori nel 2027 fino agli Europei 2032

Estate 2027 : termine ultimo per la chiusura di tutte le procedure autorizzative e burocratiche.

: termine ultimo per la chiusura di tutte le procedure autorizzative e burocratiche. Secondo semestre 2027 : apertura ufficiale del cantiere e avvio completo dei lavori di costruzione.

: apertura ufficiale del cantiere e avvio completo dei lavori di costruzione. Estate 2031 : completamento della struttura per consentire una prima stagione di 'rodaggio' (la 2031-2032).

: completamento della struttura per consentire una prima stagione di 'rodaggio' (la 2031-2032). Estate 2032 : utilizzo dell'impianto per le partite degli Europei 2032, che l'Italia organizzerà insieme alla Turchia.

: utilizzo dell'impianto per le partite degli Europei 2032, che l'Italia organizzerà insieme alla Turchia. Post-Europei: inizio delle operazioni di demolizione dell'attuale stadio 'Giuseppe Meazza', che nel frattempo continuerà regolarmente a ospitare le gare interne di Milan e Inter.

Cosa si sa, finora, del nuovo impianto che sorgerà in zona San Siro? Il piano definitivo prevede caratteristiche strutturali ben precise:La tabella di marcia stabilita dalle proprietà americane per la realizzazione della nuova casa di Milan e Inter è già definita in ogni dettaglio cronologico: