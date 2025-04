Paganini: “Nuovo DS del Milan? Sarà Ibra, lui non vuole uomini che gli fanno ombra”

"Sapete chi sarà il nuovo ds del Milan? Ibrahimovic. Non vuole uomini che gli fanno ombra ma quelli che vanno d'accordo con lui. Uno come Paratici, che vuole avere autonomia, al Milan non ci va. Finchè non sai cosa farà Ibra, devi prendergli uomini che non gli fanno ombra". LEGGI ANCHE: Il Milan e il mercato estivo: un diavolo all’insegna del tricolore >>>