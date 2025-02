Paganin: “Il Milan ha cambiato pelle, la lotta per la Champions è affascinante”

Il Milan ha alzato il livello, ma la continuità è la chiave

Secondo Paganin, uno dei temi più interessanti di questa stagione riguarda il cambiamento del Milan, che ha investito in giocatori di qualità per rafforzare la squadra. “Il Milan ha cambiato completamente pelle, ha preso giocatori di qualità e sono molto curioso di vederli in campo”, ha dichiarato l’ex calciatore, che ha poi aggiunto: “Abbiamo visto Walker, ora vedremo gli altri che alzano il tasso qualitativo”. La lotta per il quarto posto è più aperta che mai e molte squadre sono in corsa. Paganin ha sottolineato che i recuperi delle partite potrebbero dare una visione più chiara della situazione, ma la competizione è affascinante.