Pagani su Emerson Royal: “Troppo poco in tutto, il Milan ha sbagliato valutazione”

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa da poco meno di un mese, ma è già tempo, per i l Milan di pensare alla finestra trasferimenti della prossima estate. Il club rossonero, con i propri osservatori in giro per il mondo, sta facendo seguire numerosi talenti per il presente e per il futuro. Anche e soprattutto in Sudamerica , una terra da sempre foriera di potenziali fenomeni. Abbiamo parlato un po' del mercato del Milan, proprio con particolare riferimento al 'fútbol' dell'altra parte del mondo, con Daniele Pagani , collaboratore di 'Esquire' ed esperto di calcio sudamericano. Ecco, di seguito, le sue parole:

Il suo pensiero su Emerson Royal:

"Più che di potenzialità inespresse, io parlerei di lacune evidenti. E incolmabili, probabilmente. Troppo timido in attacco, troppo fragile in fase difensiva. Troppo poco, in tutto. Non segna e non assiste, tatticamente è impreparato, raramente tenta di saltare l’uomo. Non ci si aspettava né un Maicon, né un Dani Alves, non un top, insomma, ma nemmeno un disastro del genere. Che poi, mi viene legittimo pormi una domanda: si può parlare davvero di un flop in grado di suscitare stupore, o un sentimento di qualcosa di vagamente simile al sorprendente?