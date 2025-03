Pagani: “Gimenez può diventare un centravanti da 100 gol al Milan”

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa da poco meno di un mese, ma è già tempo, per i l Milan di pensare alla finestra trasferimenti della prossima estate. Il club rossonero, con i propri osservatori in giro per il mondo, sta facendo seguire numerosi talenti per il presente e per il futuro. Anche e soprattutto in Sudamerica , una terra da sempre foriera di potenziali fenomeni. Abbiamo parlato un po' del mercato del Milan, proprio con particolare riferimento al 'fútbol' dell'altra parte del mondo, con Daniele Pagani , collaboratore di 'Esquire' ed esperto di calcio sudamericano. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Era giunta l’ora del salto, per lui. D’altro canto, trovo normale che il suo approdo in rossonero abbia suscitato molta curiosità e qualche scetticismo. A mio avviso, l’acquisto di Giménez può essere interpretato come un segnale molto forte da parte del Milan, una volontà ferma e chiara di compiere un cambio di rotta definitivo, là davanti. In primo luogo, perché rappresenta quel tipo di interprete intorno a cui si può davvero costruire un progetto di medio–lungo termine. Poi, non meno importante come elemento di analisi, a mio parere, bisogna considerare il fatto che al di là di Giroud un curriculum di spessore e una grande esperienza internazionale non si sono quasi mai rivelati un sinonimo di garanzie, per i rossoneri.