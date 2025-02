Padovano critico sul Milan: “Conceicao? La musica non cambia, anche dopo il mercato”

Padovano si è poi espresso sulla situazione di due colonne della squadra, Theo Hernandez e Rafael Leao, mettendo in dubbio la loro permanenza anche per il futuro:

“Rilanciare il Milan senza Theo e Leao a fine anno? Secondo me sì, andava fatto già prima, un anno fa. Leao è un giocatore strepitoso, ma per un motivo o per un altro non riesce a dare continuità alle prestazioni. Potevano esserci delle valutazioni diverse, sicuramente a fine anno le faranno e secondo me prenderanno delle strade diverse.”