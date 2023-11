Padovan: “Leao non incide da un bel po’. Che squadra è oggi il Milan?”

Le parole di Giancarlo Padovan su Milan-Udinese

"Leao è da un po' che non incide. Non segna da un anno in Champions e da un mese e mezzo in Serie A. Che squadra è oggi il Milan? Una squadra falcidiata dagli infortuni, giù di morale e che a centrocampo non è propositiva. Davanti c'è solo Giroud, perché Leao fa quello che può e in questo momento è poco. Okafor e Jovic non sono da Serie A. Non so come il Milan possa pensare di battere il PSG. Al 5 di novembre il Milan è praticamente fuori dalla lotta di scudetto e quasi dalla Champions".