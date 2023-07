Padovan: “Mi sorprende che Dia sia passato sottotraccia. Se fossi una big…”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Boulaye Dia, attaccante accostato anche al Milan

Le parole di Giancarlo Padovan su Boulaye Dia

"Io prenderei Dia in una grande. Mi sorprende che il suo nome sia passato sotto traccia perché ha fatto un grande campionato e lo ha fatto nella Salernitana. Ha giocato in Italia e i suoi costi non sono proibitivi".