Milan, Chukwueze ad un passo: l’impatto a bilancio dell’affare

In questa sessione di calciomercato il Milan sta davvero facendo sognare i tifosi rossoneri a suon di colpi importanti. Ormai dall'inizio della finestra estiva sono già arrivati sei acquisti, l'ultimo, quello di Noah Okafor , ufficializzato oggi. E il Diavolo non si vorrebbe fermare, tanto che starebbe preparando l'offensiva decisiva per Samuel Chukwueze . Ma quanto peserà a bilancio l'arrivo del nigeriano?

A rispondere a questa domanda ci hanno pensato i colleghi di 'Calcio e Finanza'. Samuel Chukwueze dovrebbe arrivare al Milan per una cifra vicina ai 20 milioni, a cui ne vanno aggiunti 8 di eventuali bonus. Se si ipotizza un contratto di 4 anni, la quota ammortamento per il 2024 sarebbe di 5 milioni. L'ingaggio, invece, pare essere di 6,32 milioni di euro lordi a stagione e il fatto che il contratto sia stato siglato dopo il 2 luglio permette di godere del Decreto Crescita per il prossimo anno. Se fossero confermate queste cifre per l'annata che verrà l'impatto a bilancio per il Milan sarebbe di 11,32 milioni di euro.