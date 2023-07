Formazione Milan 2023-24: modulo e possibili titolari. 433 o 4231?

Come giocherà il Milan con Okafor e Chukwueze

Non sono tanto i nomi dei nuovi arrivati quanto le loro caratteristiche (in particolare la duttilità) che permettono al Milan di scegliere tra diversi schieramenti tattici. L’acquisto di Chukwueze e l’insistenza della società nell’arrivare in fondo a questa trattativa fanno pensare che sarà il nigeriano ad occupare il ruolo da titolare sulla corsia di destra. Sull’altra fascia pochi giocatori al mondo (forse solo Mbappe e Vinicius) potrebbero mettere in discussione Rafael Leao, che ovviamente anche per quest’anno sarà protagonista. Ed ecco che, in un eventuale 433, Pulisic potrebbe inizialmente rimanere fuori dall’undici iniziale, rappresentando però una validissima alternativa su entrambe le fasce sia a gara in corso che per il turnover. Da non escludere un ballottaggio con Chukwueze, che dovrà comunque guadagnarsi il posto. Discorso simile si può applicare ad Okafor, che saprà ritagliarsi i suoi spazi sia come vice Giroud che in qualche occasione sulla fascia.