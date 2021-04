Padovan: “Credo che Donnarumma voglia rimanere al Milan” | News

Le ultime notizie sul Milan. Giancarlo Padovan ha espresso il suo pensiero in merito al futuro di Gigio Donnarumma: ecco le sue parole

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha parlato del futuro del portiere del Milan Gigio Donnarumma ai microfoni di Sky Sport. "Io credo che Donnarumma voglia rimanere al Milan, ne sono persuaso. Per rimanere deve abbassare le sue pretese anche perché 9 milioni mi sembrano sufficienti. Se 12 milioni sono intrattabili allora o il Milan ci arriva o Donnarumma se ne va, anche se non ho idea di dove possa trasferirsi, forse al Psg. Per noi certe cifre sono impensabili, evidentemente per Raiola no". Riguardo il mercato, Massara vuole portare al Milan Antonio Mirante.