Padovan: “Il campionato finirà come l’anno scorso. Sul Milan …”

Le parole di Giancarlo Padovan

"Sono convinto che il campionato si possa chiudere presto, ricalcando quello dello scorso anno con l'Inter al posto del Napoli. Il gioco è migliorato, anche i più critici convergono sull'Inter e riconoscono la potenza, la forza e le prospettive di vittoria di Simone Inzaghi. Non è Inter-Juve, è soltanto Inter: tra poco i bianconeri non ci saranno più e i nerazzurri correranno da soli. Non credo che ci possano essere altre squadre come il Napoli o il Milan".