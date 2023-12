Alle ore 18:00 di domani, sabato 9 dicembre, nella splendida cornice del 'Gewiss Stadium' il Milan di Stefano Pioli affronterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it' il tecnico rossonero dovrebbe lanciare dal 1' Mike Maignan in porta e una difesa a 4 con Davide Calabria, Fikayo Tomori, Theo Hernandez e Alessandro Florenzi. In mediana dovrebbero agire Yunus Musah e Tijjani Reijnders. In attacco Olivier Giroud, rientrante in Serie A, sarà supportato da Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic.