Orsi: “Il derby Inter-Milan al livello di Liverpool-Manchester City”

Fernando Orsi, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al derby Inter-Milan, in programma al rientro dalla sosta

Le parole di Fernando Orsi su Inter-Milan

"Non so chi sia favorito, tutte e due stanno bene - ha esordito -. Sono convinto che questa partita venga nel momento giusto di esaltazione di forma e psicologica delle due squadre, sono convinto vedremo una partita di alto livello. Mi incuriosisce il Milan, mentre l’Inter è già conosciuta, per la velocità in cui Pioli è riuscito a far entrare i suoi giocatori negli schemi del nuovo assetto tattico. Questa è una partita che può essere catalogata come Liverpool-Manchester City, come intensità e importanza". LEGGI ANCHE: Milan, Maignan si è preso anche la Francia: exploit definitivo di 'Magic Mike' >>>