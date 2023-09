Milan, Maignan si è preso anche la Francia: exploit definitivo di ‘Magic Mike’

E, a suon di record e prestazioni, Mike Maignan si è conquistato anche la Francia, oltre al Milan. Compiendo così l'exploit definitivo che, si spera, lo possa lanciare nell'elite mondiale. Se già non era presente. Il Diavolo deve a questo punto spingere per il rinnovo, compiendosi anche uno sforzo economico se necessario. Perché un portiere di questo calibro non può essere lasciato partire. LEGGI ANCHE: Milan, derby in vista con l'Inter per il vice Theo >>>