Orlando sul DS rossonero: “Per il Milan Tare è la scelta giusta”

Il Milan non ha ancora definito la figura del nuovo direttore sportivo, un ruolo che resta cruciale per il futuro del club. Dopo aver visto sfumare Fabio Paratici , i rossoneri sono ora alla ricerca di un profilo adatto a dirigere il mercato. Sebbene Tony D’Amico sembri destinato a rimanere all’ Atalanta , i nomi più caldi nelle ultime ore sono quelli di Igli Tare e Giovanni Sartori . In merito alla situazione, l’ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto durante la sua consueta partecipazione a Maracanà su TMW Radio , offrendo la sua opinione sulla questione.

"Credo che Sartori non abbia tutta questa voglia di andare via da Bologna, perché c'è un progetto e lì mostra tutto il suo valore. E' uno che non è attratto per forza dalla grande piazza e vuole lavorare in un certo modo. Per un Milan che ha ambizioni credo sia più indicato Tare. Poi la bravura di Sartori nessuno la mette in dubbio, ma dubito che lui stesso voglia andare al Milan". LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale del match tra Udinese e Milan>>>